Hugo Souza minimiza possível 'panela' no Corinthians: 'Sabemos da nossa união'

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, falou após o empate com o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana, sobre uma possível "panela" no elenco. O arqueiro destacou a união dos jogadores e disse que esse tipo de discurso só serve para "tirar o foco" do grupo.

"O que tenho para falar é que a gente é muito grande, então qualquer pessoa usa qualquer ocasião para derrubar a gente. Como corintiano hoje, sei disso, estou vivendo. Estamos vendo, sabemos do nosso elenco, da nossa união. Se vocês (jornalistas) tivessem a oportunidade de estar no dia a dia com a gente, vocês saberiam do que estou falando", comentou Hugo na zona mista.

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais a notícia de que o técnico Ramón Díaz trataria melhor os estrangeiros do elenco corintiano, gerando divisão e incômodo no vestiário.