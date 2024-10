Goleiro do Palmeiras, Kauan Lima projeta final do Brasileiro sub-17 contra o Fluminense: "Alto nível"

O Palmeiras se prepara para a grande final do Brasileirão sub-17. Após vencer o Botafogo por 1 a 0 na ida da semifinal, as Crias da Academia bateram o Glorioso por 2 a 1 na segunda partida e avançaram para a decisão com 3 a 1 no placar agregado.

Goleiro do Verdão, Kauan Lima projetou um jogo de "alto nível" contra o Fluminense. As equipes se enfrentam no dia 1° de novembro, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Com jogo único, dono da melhor campanha, o Verdão decide em casa.

"Agora, é foco total na decisão contra o Fluminense, que também vem forte. Vamos nos preparar bem e dar o nosso melhor. Será uma final de alto nível, mas confiamos no trabalho que temos feito e vamos com tudo em busca desse título para encerrarmos nossa campanha com chave de ouro", projetou Kauan.