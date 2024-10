Richarlison marca, Tottenham supera AZ e segue 100% na Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Tottenham venceu o AZ, por 1 a o, pela terceira rodada da Liga Europa, com gol de Richarlison, de pênalti, em casa. Assim, a equipe segue com 100% de aproveitamento.

Aos oito minutos da segunda etapa, o brasileiro cobrou a penalidade com categoria para garantir mais três pontos. Diante disso, o time inglês está na segunda posição, com nove pontos, mesma pontuação da líder Lazio, mas com desvantagem no saldo de gols (7 vs 5). O time holandês, por sua vez, se encontra em 24º lugar, com três unidades.