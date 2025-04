Goleiro georgiano do Valência pega pênalti do atacante Vini Jr cobra aposta feita no gramado

Apesar do gol e do empate em números de bola na rede com Ronaldo Fenômeno, Vini Jr. perdeu um pênalti na derrota do Real Madrid para o Valência, por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu. No entanto, o desperdício da penalidade custou mais que a vitória. Segundo o goleiro adversário, Mamardashvili, ele e o brasileiro apostaram 50 euros (R$ 318,11) no lance que poderia ter dado outro rumo ao duelo.

Ao fim do jogo, na zona mista, o arqueiro georgiano brincou com a situação e alegou ainda não ter recebido a quantia combinada. Antes da cobrança, sofrida por Kylian Mbappé, aos 13 minutos do primeiro, é possível ver a conversa dos dois jogadores em clima amistoso.

Na sequência, o goleiro do Valencia acertou o canto esquerdo e fez bela defesa. "Sim, perguntei se ele queria apostar 50 euros e ele disse que sim. Depois ganhei. Ele tinha de me pagar depois do jogo, mas ainda não me pagou. Não faz mal", contou sorridente.