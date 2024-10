Guilherme presenteia torcedor do Santos e valoriza carinho das crianças: "Impulsiona"

Nesta quinta-feira, Guilherme presenteou o jovem Marcos Paulo com uma camisa do Santos. O garoto estava na arquibancada da Vila Viva Sorte na última terça-feira, na vitória de 1 a 0 do Peixe sobre o Ceará, e pediu a blusa do atacante, que acabou entregando para outro fã.

Após as imagens repercutirem nas redes sociais, o Alvinegro Praiano convidou Marcos Paulo para acompanhar o treino desta manhã. Na sequência, Guilherme conversou com o torcedor, que estava acompanhado do pai, e lhe deu a tão desejada camisa.