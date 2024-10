Palmeiras vence Juventude em jogo de oito gols e encurta distância para o líder Botafogo no Brasileiro

O Palmeiras segue na perseguição ao Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alviverde derrotou o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em uma partida de oito gols, e encurtou a distância para o Glorioso no topo da tabela. Os gols do Verdão na vitória por 5 a 3 foram marcados por Estêvão, Raphael Veiga (três vezes), e o colombiano Richard Ríos. Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca descontaram para os mandantes.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira atinge 60 pontos e fica só um atrás do Botafogo, que tropeçou na última sexta-feira e só empatou com o Criciúma. Já o Juventude fica estacionado na 14ª posição, com 34, somente dois acima da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.