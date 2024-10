Data, revanche e Hugo Souza: entenda por que jogo contra o Flamengo virou "guerra" para o Corinthians

A prioridade do Corinthians na temporada é se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não há dúvidas quanto a isso. Mas o jogo contra o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, vem sendo tratado de forma diferente por torcedores e pessoas do clube.

Luta no Brasileiro à parte, o jogo de domingo é tratado como uma "guerra" no Parque São Jorge e alguns motivos ajudam a entender essa visão. Os principais são a mudança de data da partida, que inicialmente estava prevista para acontecer no dia 16 de outubro, o sentimento de revanche por conta da final da Copa do Brasil de 2022 e o "jogo duro" do Flamengo para aceitar negociar o goleiro Hugo Souza com o Timão em definitivo.

Em relação à alteração do calendário, a grande bronca do Corinthians é com a CBF, que promoveu a mudança contra a vontade de Timão e Vasco, que se sentiram prejudicados com a decisão. Na visão de pessoas do clube paulista, eliminar o rubro-negro seria uma espécie de resposta à entidade.