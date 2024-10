Corinthians toma susto, mas atropela o Athletico-PR com golaço de Memphis e deixa o Z4 do Brasileiro

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 16ª posição do Brasileiro, com 32 pontos conquistados. Já o Athletico-PR caiu para a 17ª colocação, com 31 unidades e dois jogos a menos.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Flamengo, no domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time volta a entrar em campo no dia 28 deste mês (segunda-feira), diante do Cuiabá, fora de casa.

Já o Athletico-PR tem como adversário o Fluminense no próximo dia 22 (terça-feira), no Maracanã. O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O primeiro tempo foi muito movimentado na Neo Química Arena. Logo aos cinco minutos, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, o lateral direito Matheuzinho recebeu passe de Rodrigo Garro fora da área e acertou o ângulo da meta adversária, abrindo o placar para o Timão.

Aos 18 minutos, o Corinthians ampliou. Novamente em escanteio, o zagueiro Cacá aproveitou bate e rebate na pequena área e empurrou a bola para o fundo das redes. Quando o jogo parecia controlado pelos mandantes, Nikão descontou para o Athletico-PR de cabeça, aos 30, aproveitando cruzamento de Esquivel.