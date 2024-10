Willian celebra titularidade e pede foco ao Santos contra a Chape: "Falta pouco para o nosso objetivo"

Depois de amargar a reserva por nove jogos, Willian Bigode voltou a ser titular do Santos no último sábado, na vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou um dos gols do Peixe e celebrou a volta por cima.

"Fico muito feliz em poder voltar a jogar, pois a gente trabalha para isso. Não se escolhe o jogo que vai jogar. Quando a oportunidade aparece você tem que estar pronto. Por isso que é sempre importante estar se dedicando aqui no dia a dia, independentemente das circunstâncias", disse.

"Também sabíamos da dificuldade que seria o jogo, pois o Mirassol é uma equipe de muita qualidade, e também da responsabilidade de ganhar no aniversário de 108 anos da Vila. Então fico muito feliz, não somente por ter feito o gol, mas pela vitória, pela partida que nós fizemos, por voltar à liderança e também para retribuir essa vitória para o nosso torcedor", afirmou.