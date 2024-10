Advogada afirma que Mbappé está "surpreso" com ligação a caso de agressão sexual e tomará medidas legais

Na última segunda-feira, foi divulgado pelo jornal sueco Expressen que o jogador Kylian Mbappé, do Real Madrid, está sendo alvo de uma investigação da polícia sueca por "estupro e agressão sexual", após sua visita a Estocolmo, na semana passada. A advogada do jogador, Marie-Alix Canu-Bernard, revelou que o jogador recebeu a notícia com surpresa e entrará com medidas legais na justiça.

"Estamos a falar de uma denúncia, de apresentar uma queixa mas neste momento não sabemos contra quem. Uma denúncia não estabelece a verdade, não prova nada, e nem sei se a denúncia é dirigida a ele", afirmou Marie-Alix Canu-Bernard, advogada de Kylian Mbappé, ao canal TF1, da França, nesta terça-feira.

"Ele nunca está só, nunca está exposto a se encontrar em uma situação em que estaria correndo risco. Desta maneira, isso exclui totalmente a possibilidade de ele ter agido de forma inadequada, posso lhe garantir isso. Ele está particularmente sereno, mas também muito surpreso com essa comoção midiática, ele não entende nada do que pode ser acusado, nem perto nem longe", acrescentou a advogada.