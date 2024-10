Lamine Yamal tem lesão descartada, mas é cortado da seleção espanhola por precaução

O torcedor espanhol está um pouco mais tranquilo. Neste domingo, a Federação Espanhola comunicou que o jovem Lamine Yamal passou por uma ressonância magnética nesta manhã, em Madri, mas os exames não detectaram nenhum tipo de lesão.

Os médicos, no entanto, confirmaram que o jogador está com uma sobrecarga e, para priorizar a saúde e evitar qualquer risco de lesão, o jogador será poupado do próximo compromisso da seleção espanhola, contra a Sérvia. Assim, Lamine Yamal retornará ao seu clube, o Barcelona.