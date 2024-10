Carille revela torção de tornozelo de Sandry e cita preocupação: "Não sei se vou tê-lo para ir a Chapecó"

O técnico Fábio Carille não poderá repetir a escalação do Santos que vence o Mirassol, por 3 a 2, na Vila Viva Sorte, no próximo compromisso, que será contra a Chapecoense. Além de ter atletas suspensos, o treinador ganhou nova preocupação: o volante Sandry, que torceu o tornozelo durante a partida, como revelou Carille.

"A saída do Sandry não foi por questão técnica, ele torceu o tornozelo, está com o tornozelo bastante inchado. Nem sei se vou tê-lo para ir a Chapecó. Vamos esperar amanhã. A hora que ele tirou o meião no vestiário, deu para ver um inchaço bem grande. Até acho que o Sandry não ia continuar pelo ritmo do jogo. O jogo estava com uma intensidade muito alta. Tirar o Sandry naquele momento foi por conta do tornozelo", disse o treinador.