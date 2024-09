Análise: Corinthians volta a cometer erros decisivos e derrota para o São Paulo liga sinal de alerta

O resultado definitivamente não refletiu o que foi a partida. Mesmo passando todo o segundo tempo com jogadores a menos, o Corinthians competiu e criou oportunidades. A equipe pecou em erros técnicos e na falta de eficiência ao longo do confronto.

Importante destacar também a falta de critério do árbitro Rafael Rodrigo Klein e do VAR, que não mostraram o mesmo rigor com as cotoveladas dos atletas são-paulinos durante os 90 minutos. O Majestoso, infelizmente, foi muito mal conduzido.

O Corinthians volta suas atenções para a Copa do Brasil, mas a derrota para o São Paulo liga um alerta pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. Apesar da melhora recente, a equipe precisa voltar a ter senso de urgência com a situação delicada na liga nacional. Expulsões como as de domingo já prejudicaram o Timão ao longo do ano e não podem se repetir caso a equipe queira permanecer na elite do futebol do Brasil.

No Brasileirão, o próximo duelo será contra o Internacional, na Neo Química Arena. Jogo de seis pontos, como não poderia ser diferente.