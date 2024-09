Conselho Deliberativo aprova terceira camisa, e São Paulo pode utilizar uniforme em jogos oficiais

A inspiração para o design esfumaçado em vermelho e preto foi a festa promovida pelos torcedores nos arredores do Morumbis, na recepção do ônibus. As cores, assim, têm um efeito visual que se referem à fumaça dos sinalizadores na celebração.

"Dessa nova parceria com a New Balance, veio a ideia de homenagear o torcedor. É a primeira vez que a diretoria do nosso Tricolor faz tal homenagem. Nada mais justo. A torcida é quem nos leva aos lugares mais altos, para as conquistas. Essa é a torcida que conduz! Vamos juntos, juntos pelo São Paulo!", finalizou o presidente são-paulino.

Assim, a nova camisa tricolor já pode ser utilizada pelos atletas em partidas oficiais. Ainda não se sabe, porém, se a equipe já utilizará o uniforme às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Botafogo, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no Morumbis.