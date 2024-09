STJD solicita imagens ao Grêmio para investigar denúncia de racismo contra Carlinhos, do Flamengo

Conforme notícia amplamente divulgada na imprensa local e nacional, esta Procuradoria tomou ciência de alegado caso de injúria racial envolvendo o atleta Carlinhos, do time do Flamengo-RJ, após sua expulsão no início do segundo tempo da partida. Segundo o comunicado oficial do Flamengo, "o jogador diz ter escutado imitações de macaco e, em um vídeo de uma matéria do veículo Lance!, ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra 'macaquinho'", fato controvertido pelo Grêmio que relata o emprego, por dois torcedores já identificados, da expressão "tá brabinho".

Em face de possível controvérsia sobre o teor das expressões utilizadas pelos torcedores, esta Procuradoria requer que o mandante de campo apresente provas no sentido de esclarecer a natureza das expressões direcionadas ao jogador, bem como outros elementos que possam contribuir para a rápida elucidação dos fatos.

Consigna-se a destacada postura colaborativa adotada pelo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense até o presente momento, ao apurar a ocorrência, identificar os torcedores envolvidos e informar o iminente registro dos depoimentos perante as autoridades policiais. Além disso, o clube manifestou, por meio de nota pública divulgada no presente dia, o desejo de colaborar com a Justiça Desportiva e órgãos públicos para o adequado esclarecimento do caso.

Considerando o compromisso firme desta Procuradoria em combater qualquer espécie de discriminação racial com prioridade máxima, a presente solicitação de provas audiovisuais apresenta-se como medida proporcional para casos, como o ora tratado, em que haja: (i) dúvida razoável acerca do teor das ofensas racistas; e (ii) adoção de condutas colaborativas pelo clube mandante para o esclarecimento da situação, como a identificação dos ofensores, registro de boletim de ocorrência, entre outras.

Agradecemos antecipadamente pela colaboração e compreensão, esperando que este incidente possa ser esclarecido de maneira célere, preservando os valores do fair play e do respeito mútuo que devem prevalecer no Futebol.