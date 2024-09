Santos empata com o Novorizontino na Vila e perde chance de virar líder da Série B

O goleiro Gabriel Brazão deu um susto na torcida santista nos acréscimos do primeiro tempo. Ele recebeu de Jair, na pequena área, e tentou sair jogando, mas entregou a bola de graça ao atacante do Novorizontino. O arqueiro, todavia, se recuperou e evitou o segundo gol do Tigre.

Segundo tempo

O Santos tentou imprimir um ritmo mais alto na volta do intervalo, mas quase levou o segundo do Novorizontino. Já aos sete minutos, Waguininho recebeu cruzamento e cabeceou firme, mas Gabriel Brazão se esticou e fez bela defesa. A bola ainda bateu na trave, deslizou por cima da linha e voltou às mãos do goleiro. O VAR reviu a jogada e checou se a bola entrou, mas mandou o jogo seguir.

Mesmo sofrendo perigo, o Peixe tentava exercer uma pressão sobre os visitantes, mas esbarrava em erros individuais de passe e de decisão. O time, porém, quase virou a partida aos 18 minutos. Pituca lançou para Guilherme nas costas da defesa adversária, e o atacante testou a bola para o chão, mas Airton agarrou.

O Santos buscou o segundo gol até os minutos finais. Aos 46 minutos, Escobar tomou a bola no ataque e rolou para o boliviano Miguelito. Ele acionou Serginho, que soltou uma pancada de fora da área e parou numa defesa de Airton. A equipe visitante reagiu e chegou a mandar uma bola no travessão, com Rodolfo, aos 47.

FICHA TÉCNICA