Roger cita maturidade do Internacional e comenta lesão de Gabriel Mercado

Atuando dentro do Morumbis, o Internacional venceu o São Paulo por 3 a 1 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória do Colorado foi de virada, já que a equipe gaúcha começou atrás no placar. O técnico Roger Machado elogiou a maturidade dos jogadores para buscar o resultado positivo.

"Acho que essa vitória demonstra a maturidade do time. Não começamos bem, com o São Paulo tomando as ações. O São Paulo fez o seu gol, poderia ter feito o segundo, mas depois de uns 20 minutos encontramos o timing certo. No segundo tempo, a gente permaneceu no campo do São Paulo, fazendo jus ao resultado. Foram 70 minutos muito bons", comentou o treinador.