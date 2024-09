Grêmio identifica torcedor acusado de racismo contra Carlinhos, do Flamengo

Indagado pelo Grêmio, o torcedor identificado alegou que disse "está brabinho?" para Carlinhos, após o jogador do Flamengo ter vandalizado a cabine do VAR depois de ser expulso no jogo. A frase ainda teria sido repetida por uma criança que acompanhava a cena ao lado do homem.

Por fim, o Grêmio afirmou que ainda estuda as medidas cabíveis ao episódio. O Imortal ressaltou que possui um compromisso contra qualquer tipo de discriminação, e que punirá os torcedores que, eventualmente, cometerem atos racistas ou preconceituosos.

Veja a nota oficial completa do Grêmio publicada nesta segunda-feira:

"Após a vitória sobre o Flamengo na Arena, o Grêmio tomou conhecimento da publicação do jornal Lance! com a denúncia de um suposto caso de injúria racial envolvendo dois torcedores do Grêmio contra o jogador Carlinhos, do Flamengo. O caso teria ocorrido durante a passagem dele pelo túnel de acesso ao vestiário, depois de ter sido expulso de campo e vandalizado a cabine do VAR.

Diante de denúncia tão grave, o Grêmio tomou todas as providências para elucidar os fatos, pois o Clube é o maior interessado em saber exatamente o que ocorreu para aplicar as punições de forma justa.