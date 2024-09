Santiago Ascenço segue imbatível e vence o IRONMAN 70.3 São Paulo

O nome do momento no Circuito Itaú BBA IRONMAN 70.3 é o brasileiro Santiago Ascenço. O triatleta goiano venceu a prova na manhã deste domingo e completou a terceira conquista consecutiva (Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo). O experiente competidor, de 43 anos, completou os 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e os 21,1 km de corrida com o tempo de 3h56min18, seguido por Enzo Cauã, com 3h58min42, e Gabriel Klein, com 4h00min14.

Já no feminino, a temporada conheceu sua quarta campeã. Desta vez, quem levou a melhor foi a brasileira Ana Laura Almeida, com o tempo de 4h33min59. Depois do quarto lugar no ano passado, a atleta de Ribeirão Preto (SP) garantiu o topo do pódio numa disputa bastante equilibrada. O segundo lugar foi de Giovanna Opipari, com 4h36min02; e o terceiro, Mary Ortega, com 4h40min03.