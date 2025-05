Alpine admite adotar mudança imediata de Jack Doohan e Franco Colapinto na Fórmula 1

O australiano Jack Doohan parece estar com os dias contados na Alpine. Insatisfeita com a sequência decepcionante de resultados, a direção da equipe voltou a considerar a possibilidade de uma mudança imediata já visando a próxima corrida de Fórmula 1, em Ímola. Assim, o piloto reserva Franco Colapinto surge como principal candidato ao posto.

Neste domingo, no GP de Miami, Doohan abandonou a prova logo na primeira volta ao se envolver em uma batida com Liam Lawson. O incidente reforçou ainda mais a posição da direção da escuderia a optar por uma troca urgente. De acordo com informações da Motorsport, essa mudança, que aconteceria já no dia 18 de maio, se torna evidente em função da dificuldade de Doohan em se adaptar ao ritmo das provas e treinos.

O acidente na corrida de abertura na Austrália, onde também bateu na primeira volta, e depois as punições que sofreu na China, tanto na sprint, como na corrida principal, fortalecem a ideia de que ele ainda não está "pronto" para a Fórmula 1.