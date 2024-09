Dorival Jr. avalia atuação do Brasil em derrota e admite instabilidade após gol sofrido: "Nos perdemos"

O Brasil foi derrotado pelo Paraguai, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em duelo da oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Diego Gómez fez o único gol do jogo disputado no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O técnico Dorival Júnior analisou a atuação da equipe e admitiu a instabilidade após sofrer o gol.

"Acho que a expectativa era muito positiva para termos um jogo um pouco mais consistente e jogar de maneira tranquila. Acredito que até o momento que tomamos o gol, tínhamos essa condição. Estávamos buscando nos posicionar em campo e de certa forma conseguimos colocar a equipe paraguaia atrás da sua linha do meio-campo. A partir do momento que sofremos o gol, nos perdemos, e acabamos abrindo mão tudo o que vinha sendo construído até o final da primeira etapa. Foi uma pena. Para mim, foi o pior tempo do período que estamos aqui e isso acabou comprometendo o resultado final", admitiu.

A Seleção Brasileira começou o jogo dominando a posse de bola, mas não teve capacidade para criar e levar perigo ao gol do Paraguai. Em uma falha, viu o adversário acertar um chute de fora da área e abrir o placar, com Diego Gómez, aos 19 minutos do primeiro tempo. O treinador contou o que falta para o Brasil.