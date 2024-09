"Não esperem um jogo tranquilo", diz Dorival sobre o confronto contra o Equador pelas Eliminatórias

Dorival Júnior finalizou falando da defesa do Brasil, a qual sofreu oito gols nos últimos oito jogos.

"Durante a Copa América, no início dela, existia uma preocupação em relação a essa condição, pois nos amistosos inicias nós tínhamos tido um 3 a 3 contra a Espanha, e depois um 3 a 2 contra o México logo na nossa estreia, e aquilo conta como uma situação muito negativa. Eu acredito sempre no equilíbrio no futebol, e para que isso aconteça, você tem que acelerar o máximo possível esse processo, fazendo com que a sua equipe seja organizada e, ao mesmo tempo, dinâmica do meio para frente. Esse dinamismo, naturalmente, combinado com as individualidades que nós temos, nos daria uma possibilidade ampliada", concluiu.

Brasil e Equador se enfrentam no Couto Pereira nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília). Já o jogo diante do Paraguai será no estádio Defensores del Chaco, na próxima terça-feira, às 21h30.