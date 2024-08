Nova contratação do Flamengo, Alcaraz diz estar "pronto para jogar" ao desembarcar no Rio de Janeiro

Charly chegou e já está doido pra encontrar com a Maior Torcida do Mundo no Maraca! ???#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/uOMkQBuKR6

? Flamengo (@Flamengo) August 30, 2024





Pelo Southampton, foram 48 aparições e oito bolas na rede, além de cinco passes para tentos. Já na Juve, o argentino esteve em campo em 12 oportunidades e foi garçom uma vez.

Para finalizar, ele falou da relação com alguns dos atuais atletas do clube carioca com os quais já atuou, tanto contra quanto a favor: "Gosto muito de jogar mais à frente, conheço o De la Cruz desde a Argentina. Sei como ele se move em campo. Vou ajudar a somar. Conheço o Rossi, também o conheço de enfrentá-lo. O Alex Sandro é uma grande pessoa, na Juventude me ajudou muito. Antes de chegar ao Flamengo, falei com ele e ele disse que eu iria ao maior do Brasil"