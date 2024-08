Bia Haddad vence espanhola e vai à 3ª rodada do US Open pela 1ª vez na carreira

A brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a espanhola Sara Sorribes Tormo nesta quinta-feira e avançou para a terceira rodada do US Open. Bia superou a adversária, posição 115 do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e 13 minutos.

Esta já será a melhor colocação da carreira de Bia Haddad no US Open. Figurando atualmente na 21ª posição do ranking da WTA, ela nunca havia passado da segunda rodada do Grand Slam, sendo eliminada nesta altura do campeonato em 2022 e 2023.

A próxima adversária da brasileira será a russa Anna Kalinskaya, número 15 do ranking mundial, neste sábado, às 12h (de Brasília). Anna bateu a húngara Anna Bondar mais cedo nesta quinta-feira, pela segunda rodada, também por 2 sets a 0.