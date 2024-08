América-MG comunica demissão do treinador Cauan de Almeida

A passagem de Cauan de Almeida pelo América-MG chegou ao fim. Nesta manhã de terça-feira, o Coelho informou a demissão do treinador, junto do auxiliar Leonardo Cherede.

Cauan estava no comando técnico do América-MG desde o começo deste ano. Anteriormente, ele fazia parte da comissão técnica do Corinthians, que era comandada por Mano Menezes, no final de 2023.

A demissão de Cauan ocorre dois dias após a derrota do Coelho para o Vila Nova por 1 a 0. A equipe mineira vem de apenas uma vitória nos últimos nove jogos.