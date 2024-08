Museu do Futebol recebe lançamento de campanha de combate à violência contra a mulher em dias de jogos

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Instituto Nós por Elas, o IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto promovem na próxima sexta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Museu do Futebol, o lançamento da campanha de combate à violência contra a mulher em dias de jogos e do selo de Boas Práticas no Combate à Violência contra a Mulher. O evento terá o apoio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis - Creci-SP.

Baseada em dados alarmantes da pesquisa realizada e publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a iniciativa destaca um aspecto até hoje pouco conhecido desse grave problema social. Os casos de violência contra a mulher aumentam significativamente em dias de partidas de futebol.

A campanha traz números e estatísticas que evidenciam a gravidade da situação e a necessidade urgente de ação. Com o lema "Enquanto eles torcem para o time ganhar, elas imploram para não perder", tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do enfrentamento à violência de gênero no âmbito do futebol, incluindo estádios, arenas e torcidas e incentivando as vítimas e testemunhas a denunciarem os agressores.