Derrota para o Avaí encerra invencibilidade do Santos na Vila pela Série B

O Santos perdeu do Avaí, na tarde deste sábado, por 1 a 0, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou a invencibilidade do Peixe em sua casa, na Vila Viva Sorte, que ganhou esse novo nome com a venda dos naming rights.

O Peixe já havia perdido como mandante, mas o duelo, na ocasião, aconteceu no Estádio do Café, em Londrina. Nessa oportunidade, pela oitava rodada da Série B, o Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo-SP.

Até então, o Santos tinha sete vitórias e um empate em jogos disputados dentro de casa. Na competição, o clube não conseguiu virar nenhum jogo em que saiu atrás do placar. O técnico Fábio Carille, aliás, relembrou o desempenho do time no único revés como mandante, até então, comparando com o apresentado diante do Leão.