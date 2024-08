Após rebaixamento, Santos reitera comprometimento com o futebol feminino: "Prioridade"

As Sereias da Vila tiveram o rebaixamento decretado após empate em 1 a 1 com o Botafogo, neste domingo, na Vila Viva Sorte, em Santos. Faltando uma rodada para o fim, a equipe ocupa a 13ª colocação - primeiro time dentro do Z4 - com 11 pontos, cinco a menos que o Real Brasília, 12º colocado.

Veja a nota oficial do Santos na íntegra:

"Pioneiro e uma das equipes mais vencedoras do futebol feminino mundial, o Santos FC vive um capítulo triste em sua história com o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Brasileiro de 2025. Ao longo dos anos, o protagonismo conquistado no início dos anos 2000 foi se perdendo, principalmente após o Departamento ser desativado, em 2012.

Desde a reativação, as Sereias da Vila tiveram de lutar para retomar seu lugar de direito entre as maiores equipes do país. Em um novo cenário, com a obrigatoriedade imposta pela CBF e o fortalecimento dos adversários, a reconstrução da modalidade dentro do Clube se faz ainda mais necessária.

Ao início da atual gestão, em janeiro deste ano, encontrou-se um ambiente tumultuado por denúncias de assédio pouco esclarecidas ao longo do último mandato. Com a perda de prestígio no mercado e na imprensa, a implementação de mudanças urgentes tornou-se ainda mais desafiadora.

Pelas indefinições do ano eleitoral, a montagem do elenco atual foi prejudicada com a saída de diversas atletas para adversários diretos no cenário nacional. Diferentemente do futebol profissional masculino, as contratações no feminino demandam maior antecedência, com planejamento que se inicia ao fim das temporadas.