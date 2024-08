Paris-2024 se rende a Rebeca Andrade: "A atleta mais condecorada do Brasil"

? Paris 2024 (@Paris2024) August 6, 2024

Rebeca Andrade ganhou quatro medalhas na edição olímpica de 2024. O destaque ficou com o ouro desta segunda-feira no solo, superando, inclusive, a favorita Simone Biles. A brasileira ainda faturou a prata no individual geral e no salto, além do bronze por equipes.

As conquistas levaram Rebeca Andrade ao posto de maior vencedora entre os atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos. Ela chegou a seis medalhas - contando as duas conquistadas em Tóquio - e superou os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que tinham cinco.

Agora, fica a expectativa sobre o futuro. Preocupada com o desgaste, Rebeca Andrade, aos 25 anos, destacou a possibilidade de "desacelerar" e competir provas específicas a partir de agora. No entanto, fica a torcida dos brasileiros para que ela se mantenha como protagonista para os Jogos Olímpicos de 2028.