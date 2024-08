Palmeiras empata com Fluminense e perde 100% de aproveitamento no Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, o Palmeiras empatou com o Fluminense por 1 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, na Academia de Futebol 2. As Crias da Academia seguem invictas, mas não estão mais com 100% de aproveitamento.

Ainda assim, o Palestra lidera o Grupo B, com 16 pontos, acumulando cinco vitórias e um empate. O Tricolor, por sua vez, está com oito.

Aos 18 minutos da primeira etapa, Juan Gabriel serviu Murilo Dourado, que completou para o fundo do gol. Depois, aos 32, Wesley Natã fez uma bela jogada e deixou tudo igual na partida.