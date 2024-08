Final do futebol masculino das Olimpíadas terá trio de arbitragem brasileiro

O trio de arbitragem da final do futebol masculino das Olimpíadas é brasileiro. Neste sábado (10), no Parque dos Príncipes, em Paris, o árbitro Ramon Abatti Abel e os assistentes Rafael Alves e Guilherme Camilo atuarão no duelo entre Espanha e França, marcado para às 13h (de Brasília), como noticiou a CBF.

Esta será a segunda vez seguida que uma final de relevância internacional contará com uma arbitragem do Brasil. O árbitro Rafael Claus, acompanhado dos assistentes Bruno Pires e Rodrigo Correa, apitou a decisão entre Argentina e Colômbia, na última edição da Copa América. Rodolpho Toski, Danilo Manis, Daniel Nobre e Pablo Gonçalves estavam na cabine do VAR.

O Brasil teve o maior número de profissionais da arbitragem escalados para os Jogos Olímpicos. Edina Alves, Neuza Back, Fabrini Bevilaqua e Daiane Muniz também foram chamadas para o torneio.