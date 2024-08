Em busca de inédito ouro, Seleção feminina vence a Espanha e revê EUA em final olímpica após 16 anos

As primeiras grandes chances da segunda etapa foram do Brasil. Aos quatro minutos, após mais um vacilo da zaga espanhola, Gabi Portilho roubou a bola na grande área, mas tocou para fora. Aos seis, Ludmila arriscou de pé esquerdo de longa distância e parou em boa defesa de Cata Coll. No escanteio seguinte ao lance, Lauren desviou na primeira trave, e Jheniffer por pouco não completou para o gol.

O Brasil manteve o controle da partida no segundo tempo e foi beneficiado aos 25 minutos. Em contra-ataque, Priscila disparou, conduziu a bola até o ataque e passou para Adriana, que bateu de primeira no travessão. No rebote, Gabi Portilho escorou para Adriana, que cabeceou de peixinho e fez o gol em sua segunda oportunidade.

Faltando quatro minutos para os acréscimos, a Espanha descontou. Após cobrança de escanteio, Hermoso desviou, e Paralluelo cabeceou para o gol.

A Espanha se atirou ao ataque após o gol marcado. Aos 40, Putellas bateu de fora da área e acertou o travessão. Logo depois, Lorena fez grande defesa e evitou mais um gol espanhol.

Mesmo com a pressão da Espanha, quem balançou as redes foi a Seleção Brasileira. Kerolin aproveitou outro erro defensivo das espanholas, saiu na cara do gol e bateu entre as pernas de Cata Coll, que nada pôde fazer.

A arbitragem deu 15 minutos de acréscimo. Com isso, a Espanha conseguiu chegar ao segundo gol. Aos 56 minutos, Paralluelo aproveitou sobra após escanteio e bateu para o fundo do gol. Todavia, o tento pouco importou, e o Brasil garantiu a classificação.