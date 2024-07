Com gol no fim, Flamengo ganha do Vitória no Barradão e emenda segunda vitória seguida no Brasileiro

O Flamengo venceu por 2 a 1 o Vitória, nesta quarta-feira, no Barradão. Com o resultado, os cariocas chegaram a 37 pontos, entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Já os baianos seguem com 15, na zona de rebaixamento.

O Rubro-Negro abriu o placar no primeiro tempo, com Arrascaeta. Na etapa final, o Vitória chegou ao empate com Everaldo. Só que os cariocas decretaram o triunfo com Carlinhos.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Atlético-GO neste domingo, no Maracanã. Já o Vitória joga no sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.