Eduardo, do Botafogo, passa por cirurgia e pode não atuar mais em 2024

O meia Eduardo passou por uma cirurgia no reto femoral (região posterior da coxa) direito nesta segunda-feira, conforme informou o Botafogo. O clube carioca analisou o caso novamente e estendeu o prazo de recuperação do jogador para 20 semanas. Assim, o atleta deve perder o restante da temporada do Fogão.

De acordo com uma nota oficial do clube, a cirurgia do jogador aconteceu sem problemas. Se não conseguir antecipar o prazo de recuperação, Eduardo só voltaria a treinar na primeira quinzena de dezembro, quando o Campeonato Brasileiro já teria terminado.