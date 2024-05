"Perda grande": jogadores do Corinthians revelam ajuda extracampo e lamentam saída de Paulinho

Com lágrimas nos olhos, ele foi aplaudido pelo elenco e ovacionado pela torcida no centro do gramado. No fim, ele se despediu dos torcedores com uma volta olímpica, se ajoelhou no gramado e foi para os braços da Fiel.

Com contrato apenas até junho, Paulinho vinha negociando uma renovação contratual pelo menos até o final do ano. Entretanto, o jogador não chegou a um acordo com a diretoria alvinegra. Ele concederá uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a partir das 11h (de Brasília).

Vindo de duas lesões graves no ligamento do joelho, Paulinho retornava aos poucos no Corinthians. O atleta era visto como uma referência no vestiário e, dentro de campo, capaz de exercer diferentes funções.

Entretanto, embora tenha recebido oportunidades do técnico António Oliveira, o volante não vinha rendendo dentro dos gramados. Nesta temporada, foram apenas 11 aparições, sem gols ou assistências.

Ídolo do Corinthians, Paulinho conquistou quatro troféus pelo Timão: Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012, além da Recopa Sul-Americana de 2013. Somada a segunda passagem, foram 218 jogos e 40 gols pelo clube do Parque São Jorge.