Após saídas, António pede permanência de Fagner e indica que pode usar Moscardo no Corinthians

O técnico António Oliveira viu, nos últimos dias, dois dos principais líderes da equipe se despedirem do Corinthians: Cássio e Paulinho. O treinador, porém, espera que as saídas parem por aí.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Racing-URU na última terça-feira, pela Sul-Americana, na Neo Química Arena, o treinador falou sobre novas lideranças do elenco e pediu a permanência de Fagner. De acordo com o técnico português, o ala, que tem contrato apenas até o fim do ano, está entre os três melhores da posição no país.

"Todos nós gostávamos muito do Cássio, mesma situação com o Paulo. As novas lideranças emergem. Como eu falei, elas não são impostas. Esse grupo não tem essa dificuldade, é um plantel de gente que gosta de aprender uns com os outros. Agora, sem Cássio e Paulinho, quero que preservem o Fagner. Ouço muito, mas é uma pessoa extraordinária, que se entrega de corpo e alma. Na minha opinião é top 3 do Brasil na posição. É um ídolo do clube por tudo o que já viveu e pelo respeito que tem do grupo", avaliou o comandante.