Nova dupla brilha com golaços, Corinthians atropela Racing e avança em 1º

O duelo começou a todo vapor, com direito a trocação e trapalhada de Carlos Miguel antes de o placar ser inaugurado. O Corinthians partiu para cima após o apito inicial, buscando triangulações e chegando com perigo, só que passou a levar sufoco dos visitantes no decorrer dos minutos. O goleiro alvinegro foi acionado e também se complicou em uma saída de bola errada, mas conseguiu se redimir e evitar o gol.

Garro tirou da cartola um golaço de falta e Yuri Alberto ampliou logo na sequência para dar certa tranquilidade. Os gols saíram em um intervalo de dois minutos, quando o adversário pressionava e fazia o Corinthians flertar com o perigo, e a vantagem no marcador mudou a dinâmica do jogo.

O Racing passou a se abrir em busca do resultado, e levou mais uma pintura na volta do intervalo. O time uruguaio trocou a estratégia, deixou de explorar as faltas para frear o jogo e se lançou ao ataque, cedendo espaços. Os visitantes precisavam pelo menos do empate para continuar em primeiro do grupo, mas voltaram do Brasil com o gosto amargo da derrota.

Fagner foi substituído ainda no primeiro tempo. O lateral deixou o gramado com dores na posterior da coxa após ter dado um carrinho e deu lugar a Matheuzinho.

Paulinho entrou em campo e foi ovacionado em sua última partida Neo Química Arena, que também contou com uma presença ilustre. O experiente volante não teve seu contrato renovado e fez seu jogo derradeiro pelo Corinthians em Itaquera. Já no camarote, o atacante Roger Guedes assistiu à vitória de seu ex-clube.

Gols e destaques

Igor Coronado comemora gol em Corinthians x Racing-URU, jogo da Sul-Americana Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Primeiras chegadas: Com 6' de jogo, Garro tentou lançar Fagner, a marcação cortou para o meio da área e Yuri Alberto cabeceou firme, mas foi para longe do gol. Na sequência. Wesley recebeu na esquerda e cruzou para Coronado do outro lado, mas o camisa 77 perdeu equilíbrio e mandou para a linha de fundo.