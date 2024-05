Paulinho tem a despedida que Cássio não teve no Corinthians

Paulinho fez um dos gols mais importantes da história do Corinthians. Um dos 5? Um dos 10? Não sei. Deixo para os torcedores fazerem as próprias listas. Mas, gols de título à parte, aquele de Paulinho contra o Vasco, na encardida partida de quartas de final da Libertadores-2012, foi simplesmente gigantesco. Títulos são construções. E uma das construções mais lindas e emocionantes da história corintiana foi aquela. Sem o pilar, não tem teto, não tem casa.

Um pilar. Assim foi Paulinho em seu momento. Hoje, não é mais. E é justo que dê lugar a outro. Infelizmente, a segunda passagem pelo Corinthians foi marcada por lesões, não por gols. Mas pelo menos ele teve uma justa despedida, ao contrário do que aconteceu com Cássio.

Não que a Fiel não quisesse fazer uma homenagem gigantesca ao goleiro mais importante da história do Corinthians, é que simplesmente não teve a oportunidade. Paulinho pôde ter seu jogo de despedida, na vitória de 3 a 0 sobre o Racing uruguaio, pela Copa Sul-Americana. Com a partida decidida, entrou em campo aos 30min do segundo tempo, recebeu a braçadeira de capitão, os aplausos, abraços e tudo o que merecia. Aliás, foi um jogo ótimo para despedida, com gols espetaculares de Garro e Coronado.