Bahia faz dois no fim, vence o Criciúma e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Bahia venceu o Criciúma por 2 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Heriberto Hülse, e se classificou às oitavas de finais da Copa do Brasil. De Pena e Jean Lucas marcaram os gols da partida, válida pela terceira fase da competição.

Como havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Salvador, o Bahia entrou em campo precisando apenas do empate, mas saiu de campo com a classificação e vitória por 3 a 0 no placar agregado. O adversário do Tricolor será definido após sorteio.

O Criciúma, que entrou na Copa do Brasil nesta fase, passa a focar 100% no Campeonato Brasileiro. Não há mais nenhum título para a equipe catarinense disputar na temporada além do Brasileirão.