Textor, dono do Botafogo, processa Leila Pereira, presidente do Palmeiras

As declarações foram feitas em momentos diferentes. A primeira, em entrevista à CazéTV, em 7 de abril. A segunda, no dia seguinte, e a terceira em participação no "Roda Viva", no dia 22 de abril.

O embate entre Textor e Leila nos bastidores já teve alguns episódios. A batalha começou após acusações de Textor sobre manipulação de resultados em edições recentes do Brasileiro. O empresário também citou o São Paulo.

Leila Pereira e Julio Casares, presidente do São Paulo, acionaram o STJD contra Textor. O dono da SAF do Botafogo respondeu aos mandatários no início do mês passado.

Leila, abaixe suas armas. Você não sabe quais evidências eu entreguei. Julio, São Paulo... Cara, você é meu amigo. Eu não pude falar com você sobre isso por causa da natureza das provas que eu tenho John Textor, no início de abril

O UOL procurou Leila Pereira. O estafe da presidente do Palmeiras disse ainda não ter ciência da ação.