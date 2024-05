Palmeiras faz jogo apático, só empata, mas vai às oitavas da Copa do Brasil

Na reta final da partida, foi o Botafogo-SP que subiu suas linhas e exerceu uma leve pressão em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. No entanto, pecou demais no último passe, e Marcelo Lomba quase não trabalhou.

Lance importantes

Que susto, Lomba! Aos 10 minutos, o Botafogo-SP quase abriu o placar. A equipe de Ribeirão Preto lançou uma bola na área, ela desviou no meio do caminho, e Marcelo Lomba tentou dar um chutão na bola, mas furou. A bola sobrou com Alex Sandro, que se atrapalhou todo na hora de finalizar e perdeu uma grande chance.

Palmeiras chega, mas não finaliza. Aos 31, Murilo fez lançamento longo para Endrick, que disputou na corrrida com Douglas Baggio, mas o jogador do Botafogo-SP conseguiu chegar antes e afastou.

Marcelo Lomba salva o Palmeiras. Aos 33, o zagueiro Matheus Costa se livrou da marcação de Zé Rafael e Lázaro, invadiu a área e finalizou para boa defesa de Marcelo Lomba.

Palmeiras obriga primeira defesa de goleiro do Botafogo-SP no início do 2º tempo. Aos 10 minutos da etapa final, Rony recebeu lançamento na ponta esquerda, invadiu a área, mas chutou em cima do goleiro João Carlos.