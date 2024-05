Ex-meia Douglas detalha festas com Luan e Sheik: 'Era rodízio'

O ex-meia Douglas, que acumulou passagens por Grêmio e Corinthians, deu detalhes de como eram as festas organizadas por dois de seus ex-companheiros de clube, Luan e Sheik. Ele participou do podcast "Um Assado Para...".

Mulheres e mais mulheres. "Festa boa, hein? Era rodízio, meu deus do céu. Tinha dez, saia quatro e vinha oito. Você ia no banheiro, voltava e perguntava: 'cadê a que você estava conversando?'. 'Já foi embora'."

Bastidores de concentração com Sheik. "Ele era meu parceiro de quarto em 2012. O que eu vi de mulher pelada no telefone dele em vídeo.... a gente ia no banheiro fumar um cigarro [...]. Pelo amor de deus, só via essas mulheres na TV. Era fenômeno, tudo acima de uma milha [no Instagram]."