São Paulo reverteu o placar em metade dos jogos sob comando de Zubeldía

Frente ao Fluminense, por fim, Igor Vinícius fez contra o próprio patrimônio, aos 28 minutos, e deixou o Tricolor atrás. Os comandados de Zubeldía, porém, contaram com o apoio da torcida e com os gols de Bobadilla e Arboleda para ganharem de virada.

Classificação e jogos Libertadores

Nos outros três jogos, o São Paulo ganhou do Barcelona-EQU e Vitória, e ficou no empate sem gols com o Palmeiras. A equipe, portanto, sempre que ficou em desvantagem, conseguiu a virada com o argentino à frente.

Mirando a liderança do Grupo B, o Tricolor encara o Barcelona-EQU às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira (16), no Morumbis. Com nove pontos, o time está atrás do Talleres, líder, com 13.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Live dos clubes

Agora, sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!