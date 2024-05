O que Diniz e Luciano falaram durante briga? Dublador desvenda; assista

O tumulto tem participação direta de outros jogadores. Marcelo, por exemplo, pede para Luciano "rezar" para ele não entrar — ele estava no banco de reservas —, enquanto André Silva tenta advertir o técnico do Fluminense em tom mais ameno.

Há também a atitude de Anderson Daronco, árbitro do duelo. Na dublagem, o juiz explica o motivo de ter dado cartão vermelho ao comandante do time carioca.

O que cada um falou?

Diniz, para Luciano: Por que você vai bater o lateral? Está louco, ele machucou. Que merda é essa, moleque? Vai tomar no c*, vai querer me roubar?

Luciano, para Diniz: Você me mandou tomar no c*, Diniz? Você está louco? Você está louco? Ô Diniz, você é louco? Vai tomar no c* você, rapaz.

Alexsander, para Luciano: Sai daí