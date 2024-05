Zubeldía e alegria: técnico 'muda' São Paulo e quebra recorde de 20 anos

Zubeldía também mudou o dia a dia no CT da Barra Funda. Diante do pouco tempo no Brasil e de um calendário apertado, ele se aprofundou em vídeos para conhecer seus jogadores — e trazer ideias táticas das telas para os treinos.

O elenco "comprou" a nova filosofia. Depois da vitória do São Paulo sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, Arboleda, autor do gol da vitória paulista, ressaltou que a "atitude mudou" desde a chegada do argentino. Igor Vinícius e Nestor também já falaram sobre a facilidade na adaptação dos métodos do comandante.

Mudou a atitude, o fato de acreditar. A gente sabe que a gente é bom e que temos um grupo maravilhoso. Trabalhamos todos os dias. A comissão chegou para ajudar a gente e acho que o trabalho está sendo bem feito, estamos aplicando o trabalho da melhor maneira Arboleda, ao Sportv, depois de São Paulo 2 x 1 Fluminense

O próprio Zubeldía não esconde a alegria diante do início vitorioso. Ele ressaltou, também depois da vitória sobre os cariocas, a importância de manter "princípios de jogo" e de estar sempre próximo aos seus comandados.

O São Paulo está jogando bem, está controlando muitos aspectos de jogo e tem seus princípios com bola e sem bola bastante claros. [...] É muito importante estar perto do jogador e fazer com que ele se sinta o melhor atendido possível em todos os aspectos. Minha comissão têm comunicação com os jogadores, e o estafe também. Isso é muito importante para que todos se sintam escutados e valorizados. Uma coisa é o que conversamos, outra é a ação. O que o jogador valoriza as ações, são elas que te dão credibilidade como líder Zubeldía, em entrevista coletiva

Já em ritmo de "Zubeldía e alegria", o São Paulo tem nesta quinta-feira (16) um novo desafio para manter a invencibilidade recente. O adversário é o Barcelona-EQU, pela Libertadores, dentro do MorumBis. O rival já está eliminado da competição.