'Rei no treino', Rodriguinho encanta Zubeldía, mas luta contra desconfiança

Fazer o 'encanto' durar é o desafio de Rodriguinho. Os dois técnicos anteriores acabaram por perder o fascínio pelo meia ao longo do tempo, sobretudo com as oscilações do garoto em campo.

Rodriguinho tomou espaço de James, mas ainda oscila em sequência. O meia entrou em campo vindo do banco de reservas nos últimos quatro jogos, sendo sua maior minutagem na última segunda-feira, contra o Fluminense.

Diante dos cariocas, o meia entrou sumido no jogo, mas cresceu na partida, foi participado encontrando passes e até marcando — no lance final do jogo, ele tira uma bola de carrinho e vibra com o torcedor pelo corte.

