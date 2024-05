Giuliano apoia paralisação dos campeonatos por tragédia no RS: "Futebol está em segundo plano"

O meia Giuliano, do Santos, comentou nesta segunda-feira sobre a tragédia natural que acontece no Rio Grande do Sul. O jogador, em entrevista ao programa Boleiragem, do Sportv, entende que as competições nacionais devem ser paralisadas neste momento.

"Eu indago as pessoas a pensarem: qual o preço de uma vida? Será que um gol paga o preço de uma vida? Então é um momento de reflexão para nós. É um momento de reflexão para o futebol brasileiro, de que nós temos que ser solidários. O futebol está em segundo plano. Nós temos que amar o ser humano, e isso nós podemos fazer. Não sei se é a federação, os jogadores ou os clubes, mas acho que é muito válido uma parada, não somente dos treinamentos, mas também para a reconstrução psicológica dos jogadores, das pessoas que sofreram com isso, até que tenha condições de voltar o campeonato", disse.

Giuliano, autor de um dos gols do Santos na goleada por 4 a 1 sobre o Guarani, nesta segunda-feira, pela Série B, ressaltou a importância da mobilização dos jogadores e figuras do futebol brasileiro com a situação no Rio Grande do Sul.