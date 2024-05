Santos goleia Guarani na Vila, mantém 100% e reassume liderança da Série B

O Santos melhorou e contou com a qualidade de seus jogadores para abrir 2 a 0 na etapa inicial. Guiherme e Pituca estufaram a rede com chutaços, os primeiros do time ao gol do Guarani. As duas jogadas começaram pelos pés de João Schmidt e aproveitaram as brechas que não apareciam na defesa do oponente.

Os comandados por Carille ampliaram o domínio na volta do intervalo, decretaram a goleada e o Guarani ainda fez o "gol de honra" de pênalti — foi o primeiro gol sofrido pelo Santos no torneio. Morelos voltou a marcar após seis jogos, e Giuliano, que já havia dado uma assistência, também deixou o dele na partida.

Gols e destaques

Pituca comemora gol em Santos x Guarani, duelo da Série B Imagem: JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Quase Lei do Ex: Aos 21 minutos do primeiro tempo, o Guarani teve um escanteio pela direita, a bola sobrevoou a área e sobrou para Luan dias no segundo pau. Ex-Santos, o meia emendou um chute à queima-roupa e carimbou o travessão.

1x0: Aos 32', João Schmidt recebeu na intermediária e tocou para Giuliano, que abriu na esquerda. Guilherme dominou e mandou uma bomba cruzada para estufar a bochecha da rede.