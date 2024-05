Fluminense mira embalar na temporada com sequência de jogos no Rio de Janeiro

Depois do duelo contra o Alianza Lima do Peru, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela Libertadores, o Fluminense vai ter três jogos seguidos no Rio pelo Brasileirão. Será uma oportunidade para conquistar pontos e sair da zona do rebaixamento. Atualmente o clube das Laranjeiras está na 17ª colocação, com cinco pontos em seis partidas.

O próximo compromisso do Fluminense é no dia 1º de junho, sábado, quando receberá o Juventude no Maracanã, na retomada do Brasileirão. Depois, no dia 11, faz o clássico com o Botafogo no Nilton Santos. Na sequência, vai encarar o Atlético-GO, novamente no Maracanã.