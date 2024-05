Entenda o que motivou diretor jurídico a pedir desligamento do Corinthians

O Corinthians segue com os bastidores quentes devido às polêmicas que envolvem o contrato de patrocínio da VaideBet. Na última sexta-feira, o clube teve de lidar com os desligamentos do diretor jurídico do clube, Yun Ki Lee, e do diretor jurídico adjunto, Fernando Perino. Entenda alguns dos motivos que ocasionaram as saídas dos profissionais.

De modo a tentar gerir a crise instalada no clube com a situação sobre a negociação feita com o patrocinador máster do Corinthians, o diretor jurídico propôs algumas medidas para o presidente Augusto Melo. Entre elas, Yun Ki Lee sugeriu que o clube contratasse uma empresa externa especializada para investigar o caso, além do afastamento dos dois dirigentes envolvidos no negócio - Sérgio Moura, superintendente de marketing, e Marcelo Mariano, diretor administrativo - enquanto a investigação estivesse em andamento.

Na quinta-feira, Sérgio Moura pediu licença do cargo por tempo indeterminado. O publicitário vinha sendo questionado pelos acordos polêmicos na gestão de Augusto Melo. O presidente, aliás, vinha sendo pressionado para desligar o profissional, que alegou estar sofrendo ameaças e decidiu se afastar para responder judicialmente as denúncias. Marcelo Mariano, no entanto, segue no cargo.